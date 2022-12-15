行政院長蘇貞昌日前對小三通復航表達擔憂，認為在大陸疫情升溫的情況下，台灣藥品可能遭搶貨，衛福部長薛瑞元也稱大陸人就算沒來台灣，藥品可能被搜刮。對此，資深媒體人董智森認為，大陸還沒有開放可以出國旅遊，因此這是假議題，蘇貞昌打算搞得很政治化，他並點名蘇、薛以及經濟部長王美花、農委會主委陳吉仲都在「抗中保官位」，並直呼這是一個怎麼樣的政府，毫無反省能力，讓人瞧不起。

董智森昨(15)日在政論節目《少康戰情室》中指出，蘇貞昌現在是「抗中保官位」，因為要抗中才表示出他有決心跟毅力。不過董智森認為，這是一個假議題，因為大陸目前並沒有開放老百姓可以出國旅遊，若大陸人要來台，只能來奔喪、探親、商務等，跟觀光、來搶藥完全沒有關係，「蘇貞昌把議題弄得很政治化」。

董智森並點名蘇貞昌、薛瑞元、王美花以及陳吉仲等人「都在抗中保官位」，對於民眾表達對政府的哪一些措施不滿完全不回應，也沒有人要下台，「這是一個怎麼樣的政府，毫無反省能力，讓人瞧不起」。

另外，董智森提到，小三通對於金門、馬祖的人以及台商來講很方便，但對大陸人不會方便，且現在不能到金門旅遊，「所以只要把這點弄清楚，就知道民進黨政府這些人心中充滿意識形態，現在還在抗中」。而針對近日大陸暫停台灣水產品、多項食品進口，以及傳出大陸要糕餅業的商業機密等事，董智森感嘆表示，政府把氛圍又弄起來，「還是在搞選舉」。

資深媒體人尹乃菁在一旁聽完後表示，她覺得民眾風向變了，她提及蘇貞昌曾說要禁口罩(出口)時，網路上有不少1450覺得蘇貞昌講得很對，認為當然要先顧自己，但這次當蘇說大陸人會來搶藥時，「罵他的人比較多」。