上個月，全球大宗物資價格已有緩增現象，日本最新貿易數據還是出現逆差，但好消息是金額已未再擴大。

根據日本官方15日資料，當地11月貿易赤字已從先前兩個月，9與10月2.1兆日圓附近，小幅減至2兆日圓，約148億美元，不僅連4個月都過2兆日圓，同時也是連續1年4個月都是逆差。

日本11月進口金額較去年同期多出至少30%，低於10月時曾飆升50%左右，但較年增20%的出口明顯多出許多。日本進口商品以原油以及煤炭等燃料為大宗，出口則是汽車，建築用機具以及採礦機為主。

進口金額已經連續16個月都大幅超過出口的日本，今年預估逆差金額將破表並寫下歷史新高。今年前9個月，日本貿易赤字累計14.3兆日圓，已打破自己2014一整年締造的新高12.8兆日圓。

日本11月貿易逆差微幅縮小，部分原因是全球原物料年增率漲幅已趨緩。因擔心全球經濟發展有限，對石油需求可能將要減少之下，11月的國際油價已從今年3月高點下修約40%。

專家學者預估12月日本貿易相關數據中，赤字情況有望進一步收斂，全拜日圓近日升值，還有油價再跌等，都有助降低進口金額。至於出口會不會成長，須觀察美國製造業表現，還有中國大陸逐漸解封的後勢發展等等。