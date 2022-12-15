連鎖餐飲集團八方雲集(2753)董事會通過2022年上半年配息約2.48元，今（15）日以209元參考價除息交易。八方雲集股價1日觸及228元上市新高後高檔震盪，今日開高上漲0.72％至270.5元、填息率達6成，早盤大致持穩紅盤、力拚站穩填息路。

八方雲集2022年前三季歸屬母公司稅後淨利4.97億元、年增達25.79％，創同期新高，每股盈餘7.53元為同期次高。11月自結合併營收5.78億元，月減5.01％、仍年增12.04％，續創同期新高。累計前11月合併營收62.16億元、年增14.71％，已提前改寫年度新高。

八方雲集截至11月台灣4品牌共1241家門市，包括1005家八方雲集、190家梁社漢排骨、13家芳珍蔬食、33家丹堤咖啡。香港3品牌共70家門市，包括55家八方雲集、10家百芳池上便當、5家八方台式麵屋，美國則有1家八方雲集複合店。

八方雲集先前受邀法說時指出，梁社漢排骨及芳珍蔬食預計年底前可分別達成200家及20家目標，美國八方雲集規畫年底前開出第2家店，中國大陸市場則將撤出。據了解，中國大陸福建剩餘的17家八方雲集，已於11月底全數關閉。

展望2023年，八方雲集以芳珍蔬食為展店重點品牌，目標以加盟模式至少展至40家、力拚後年達60家。梁社漢排骨因今年展店集中在下半年，明年著重加強營運管理面，藉由提升品質來提升門市業績，上半年暫時不設展店目標，視狀況決定下半年展店目標。

而八方雲集台灣門市則預期維持1000家左右規模，目標明年底前完成全數門市改裝，同時展開「末位淘汰」計畫，規畫淘汰績效後5％弱質門市、帶入強勢的新加盟主，同時明年第二季規畫導入新冷凍產品，以增加門市營收。

而尚有15家直營及18家加盟門市的丹堤咖啡，八方雲集計畫持續經營整頓，運用集團既有策略，將15家營運獲利的直營店優先轉讓給丹堤資深員工經營、協助員工創業。後續以集團總部資源開發新品、提升門市營收，協助品牌持續發展。

香港市場方面，八方雲集以百芳池上便當為主力、目標明年新展5家店，梁社漢排骨亦規畫明年上半年進軍開出香港首店，以加盟模式拓展，客單價估低於百芳池上便當1成。八方雲集及八方台式麵屋則目標維持既有55～60家、5～6家門市規模。

美國方面，八方雲集規畫明年每季新展2家直營店、合計新展8家，其中1家為僅提供外帶的小型店、1家為美食街店型，評估各類店型經營效益，並投資強化冷鏈管理。預期將待美國經營步上軌道後再評估進軍日本，目前尚無確切時程。