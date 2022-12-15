H版李毓芬指控導演心術不正遭提告 北檢開庭未現身

曾替網紅鄧佳華執導謎片的導演圤智雨，女優控訴想對她「潛規則」，「H版李毓芬」封號的波神網紅陳香菱(Mandi)也爆料圤智雨「超級心術不正」，痛訴多年前遭對方黑的過往，圤智雨不滿名譽受損控告陳香菱涉嫌妨害名譽，台北地檢署15日開庭，陳未現身，只有圤智雨出庭。

陳香菱6月19日深夜在IG限動揭發圤智雨：「超級心術不正的一個人，多年前說要簽我，說他怎樣弄雪碧負面新聞，有說雪碧是他一手捧紅，後來沒打算跟他合作，他開始弄我的負面新聞，之後簽了阿澎後，又弄了阿澎的負面新聞」，圤智雨不滿名譽受損提告。