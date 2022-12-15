曾替網紅鄧佳華執導謎片的導演圤智雨，女優控訴想對她「潛規則」，「H版李毓芬」封號的波神網紅陳香菱(Mandi)也爆料圤智雨「超級心術不正」，痛訴多年前遭對方黑的過往，圤智雨不滿名譽受損控告陳香菱涉嫌妨害名譽，台北地檢署15日開庭，陳未現身，只有圤智雨出庭。

陳香菱6月19日深夜在IG限動揭發圤智雨：「超級心術不正的一個人，多年前說要簽我，說他怎樣弄雪碧負面新聞，有說雪碧是他一手捧紅，後來沒打算跟他合作，他開始弄我的負面新聞，之後簽了阿澎後，又弄了阿澎的負面新聞」，圤智雨不滿名譽受損提告。

野溪溫泉露營險失身！嫩妹遭陽光男「摸上下」喇舌 疑有多人受害
2男大生灌醉18歲嫩妹 「聯手接力」輪流性侵 為這原因判緩刑
H版李毓芬指控導演心術不正遭提告 北檢開庭未現身

#圤智雨 #李毓芬 #潛規則 #陳香菱 #不正