國立台東女中美術班師生推出「2022野地博物館－國立台東女中美術班植物繪圖展」總共66幅作品，即日起於台東航空站2樓候機室展出，展期至2023年1月2日止，來往的旅客表示，植物栩栩如生，很訝異是高中生的作品。

台東女中美術班學生畫作，鉅細靡遺刻畫出植物的局部特寫幾可亂真。（蔡旻妤攝）

走進台東航空站2樓候機室，一幅幅精美的植物畫作映入眼簾，九層塔、芳香萬壽菊、菖蒲、迷迭香，鉅細靡遺的局部特寫幾可亂真，國立台東女中美術班去年起推動植物繪圖課程，老師康毓庭指導學生以代針筆點畫技法繪製台灣原生種植物圖鑑，經長時間觀察、練習，各個功力大增。

台東女中植物素描作品栩栩如生，驚豔眾人。（蔡旻妤攝）

康毓庭表示，去年與共感地景創作團隊合作「野地博物館計畫」，並結合教育部才藝班創新課程計畫中的精細素描單元，首次規畫植物繪圖課程，不料剛實施就因疫情停止實體上課，學生正好關在家裡專注「練功」，不僅繪畫功力大增、認識許多過去未曾留意的植物，學生也在苦悶的防疫生活中意外獲得療癒。