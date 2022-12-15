桃園一名曾在酒店服務的21歲黃姓單親媽媽，今年5月生下女嬰，陸續在IG限動發動態，不但把女嬰埋在棉被堆裡，還數度爆打女嬰肚子等處，更發文問：「哪裡可以賣小孩？」叫女嬰跟生父「死一死」，影片遭瘋傳引撻伐，桃警和社工已介入調查，緊急將女嬰交給外婆照顧中。

據悉21歲的黃女曾在桃園一間酒店服務，今年5月未婚生下女嬰，因和女嬰生父有金錢糾紛，獨自在中壢租屋處照料女嬰，警方和社工獲報緊急救援，女嬰身上並無外傷，黃女稱只是一時情緒失控，透過網路抒發。黃女和原生家庭關係不睦，但原生家庭支持系統佳、黃女的姐妹也多，目前女嬰已由住在龍潭的外婆接手照顧，安全無虞。

黃女在IG限動發出數則動態，不但讓女嬰只穿尿布放在圍欄裡大哭不理，還在她哭泣時拿衣物埋住女嬰，更曾爆打女嬰拍打出聲響、對準肚子搧拍數下，並發文怒嗆：「希望小孩跟他爸全家都死光，出門給車撞死，這樣哭整天，真的不能怪我整天想掐死她」、「帶小孩帶到好厭倦，有推薦的育幼院嗎？或是有很好的河邊之類的，垃圾場、回收車、舊衣回收箱、砂石場都可以」、「哪裡可以賣小孩？」等。

黃女還曾半夜帶著女嬰出門喝酒，直接把孩子放在酒店的椅子上，影片曝光後引起撻伐，黃女反嗆網友：「你們有議論去找她爸說，不是因為他不付錢，我也不會壓力那麼大，不了解任何事的人，我也懶得一一解釋」、「很無聊，沒事的人就去睡覺，要繼續看戲應該也沒了，小孩不用顧，要看我喝酒嗎？其實托你們的福，剛好不用顧小孩，正好可以出去喝酒，不用拿警察來壓我，他們已經走了。」

桃園市家防中心指出，黃女因照顧壓力及情緒反應過大，後續將評估其身心狀況提供心理輔導，並追蹤提升其親職教養知能。

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