經濟部能源局日前在台大醫院國際會議中心，舉行今年「節約能源表揚大會」頒獎典禮，由經濟部長王美花頒發獎座，漢翔榮獲銀獎殊榮，由漢翔總務處長王振興，代表領獎。

漢翔此次參賽，以沙鹿廠區為參賽標的，獲得銀獎，在節能方面，2019～2021年間總節電量累積達659.6萬度，總節電費為1,978.8萬元，總計減少3,340噸的二氧化碳，今年推估可達節電量97.2萬度，換算節電費為248.9萬元，可減少494.8噸的二氧化碳。

創能部分，沙鹿廠區將建置2MW（百萬瓦）自用自發太陽能發電系統，其他包括水湳廠及岡山廠區的棚廠，也持續推動建置中，可望有效達成節能減碳的目標。

節能標竿獎設立目的，為推動節約能源、建立能源查核及管理制度，提升能源使用率與降低二化碳排放量，使企業加強推動實質節電行動。經濟部能源局今年從報名的82家單位，歷經3個月初審、複審，最終選拔出20家節能標竿單位。

此獎評審分為三階段，包含初審、複審及決審，初審及複審由產官學研界能源專家組成審查小組評核，決審則由經濟部次長擔任召集人，再由其他相關部門首長組成評審小組評選。

漢翔積極推動2050淨零碳排，在節能、創能的面向，皆有顯著成果，因而獲得標竿獎委員的肯定。

漢翔定期召開節能減碳會議，研討分析落實方案，以ISO 50001能源管理的精神，公司各單位共同合作，以七大手法推展，分別為「選定→規劃→執行→追蹤→成果→再追蹤→維護保養」，在國家能源轉型的過程中，盡力降低對公司的衝擊，努力使節能行動最佳化，未來漢翔將續導入創新節能技術、建立全員節能文化，實踐綠色生活，打造永續地球。