台股加權指數15日開在14,692.92點，權王台積電（2330）開在476元，暫呈貼息，大型權值電子股鴻海（2317）、聯發科（2454）往下，但中小型股如板卡族群、生技醫療股續漲，台股指數早盤走勢疲弱，下跌60餘點。

聯準會（Fed）雖如期升息兩碼、但其經濟展望卻預測，利率恐在更長的時間內升更高，衝擊美國四大指數由紅翻黑。

道瓊工業平均指數12月14日終場下跌0.42％（142.29點）、收33,966.35點。那斯達克指數下跌0.76％（85.93點）、收11,170.89點。費城半導體指數下跌1.57％（44.26點）、收2,777.27點。

元富投顧指出，從Fed的發言，推估貨幣政策鷹中帶鴿，投資人要注意國際熱錢流向。台股15,000點整數以上壓力大，短線可來回操作，可布局已站回5和10日線強勢股。

現階段選股，優先選擇打底股或2023第一季旺季股，操作觀念「型態突破買進或法人領先布局股」方式，電子股包括台積電、M31、盛達、高力和華擎最具指標。

另外，非電子部分，鋼鐵和觀光股可觀察，包括中鴻、晶華和華航是觀察重點，目前呈現漸轉強，逢低買進原則。比特幣出現震盪，17,000美元附近觀察，美元指數103附近是觀察，目前震盪格局，未來續追蹤。

近期台灣股市隨美股起舞，櫃買指數跌深反彈，集中市場跟著彈，外資內資短時同調，未來台股持續反彈機會大。

台股最重要的護國神山，台積電480元整數成短線多空，當先行指標，未來量能變化，將是本波觀察重點，5日均量達2,000億元以上，反彈才能持久。