土耳其「紅蘋果」（Kizilelma）無人戰機12月14日成功首飛

由於外型類似中方「威龍」戰機，而有「土製殲20」之稱的土耳其「紅蘋果」（Kizilelma）無人戰機12月14日成功首飛，製造商拜卡（Baykar）公司也公布了相關影像。廣泛認為，它具有改變遊戲規則的潛力。

據《防衛部落格》（Defence Blog）14日報導，身為土耳其總統艾爾多安女婿的首席技術長塞爾柱克（Selcuk Bayraktar）說，「我國無人機20年來的冒險夢今天實現了。」

「紅蘋果」採用了烏克蘭伊夫琴科-進步設計局（Ivchenko Progress）設計的渦扇發動機，而酬載量可望達1,500公斤，能執行空對地，或空對空任務。此外，由於它可望上艦，因此能短場起降，最後應該會上仍在海試的土耳其首艘自製兩棲突擊艦「安納杜魯」號（TCG Anadolu）。

土耳其「紅蘋果」（Kizilelma）無人戰機12月14日成功首飛

此外，「紅蘋果」裝備了主動電子掃描陣列（AESA）雷達，擁有低雷達截面積（RCS）隱形機身，而渦扇發動機有兩個進氣口，可進行超音速巡航，至於近耦鴨式布局則得以提升它的機動性。