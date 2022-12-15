新冠肺炎疫情爆發屆滿3年，世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）昨（14）日表示，希望明年能解除新冠的全球公衛緊急狀態；此外，今年突然爆發的猴痘（Mpox）疫情也可望在12個月內解除緊急狀態。

世界衛生組織（WHO）預計2023年有望解除新冠肺炎疫情的全球公共衛生緊急狀態。

綜合路透社等外媒報導，譚德塞昨日在記者會上表示，新冠病毒將與人類社會共存，仍需要與其他呼吸道疾病一同管理，如今每周新冠死亡人數已經降到1年前的1／5，但仍然太高，「上周不到1萬人喪命，但仍太多了，國家仍能做許多事來挽救性命。」

「但我們已經走了很長一段路，我們希望明年的某個時候，我們能夠說新冠肺炎再也不是全球衛生緊急事件。」

世衛Covid-19緊急委員會將在明（2023）年1月召開會議時討論解除新冠肺炎為「國際關注公共衛生緊急事件」（Public Health Emergency of International Concern）的門檻。

世衛COVID-19專家范科霍芙（Maria Van Kerkhove）指出，委員會將探究流行病學、Omicron等變異株及病毒的影響。她說仍預期會出現感染潮，但已經「不是一開始的狀態」，如今住院、死亡人數更少，現在死者多集中在未接種疫苗者，或未完整接種疫苗的人。

另外譚德塞也表示，未來12個月內也可望解除猴痘疫情的緊急狀態。

今年猴痘疫情全球爆發令人震驚，全世界110國通報超過8.2萬病例，其中65人死亡，譚德塞說，現在每周通報的猴痘病例數較7月宣布為緊急狀態時少了90%，「如果這個趨勢持續，我們希望明年也能宣布解除緊急狀態。」