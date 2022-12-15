民進黨台北市立委補選參選人吳怡農今天召開政見記者會，以「雙語政策、多語能力」為題，發表兒童教育政策。他主張每一區設置「學習中心」，以「公辦民營」方式，提供平價且優質的兒童英語會話及電腦程式設計課程，並由中央政府相對補助地方政府開辦，讓一般受薪家庭的小朋友，也有機會接受到全英語的教學環境，並縮短數位的落差。

吳怡農表示，目前有很多民間的業者推出「兒童英語會話」及「電腦程式設計課程」，但收費非常的昂貴，並非一般家庭能夠負擔得起。

吳怡農主張，廣設「學習中心」 提供兒童英語會話與電腦程式設計課程， 並仿效台北市「市民運動中心」的模式，在每一個區設置一個「學習中心」，以「公辦民營」的方式提供平價且優質的兒童英語會話及電腦程式設計課程，加速2030雙語政策的落實。

吳怡農期盼，一般受薪家庭也能夠讓小朋友在英語的環境長大，並縮短數位落差。

至於經費部分，吳怡農說，希望在中央「2030雙語政策」所列舉的「均衡完善高中以下教育階段雙語化條件」及「數位學習」的政策目標下，要求中央下年度起至2030年，編列專案經費，以「相對補助」的方式鼓勵各地方政府開辦「學習中心」， 加速達成預定的政策目標。

另外，吳怡農也提到，台灣是一個多族群，而且是高度依賴國際貿易的國家，「學習中心」提供平價優質的英語會話課程， 只是初期的目標。 未來希望能擴大到各族群母語， 以及與台灣經貿有密切往來國家的語言。