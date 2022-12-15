在很多人眼中，外貌好看的人通常能得到較多關注與資源，因此不少人追求成為別人眼裡的女神，但有些人則是不在意他人審美標準，《摘星工廠》運勢專欄指出，天蠍女、金牛女、水瓶女各有自己的想法，外人的看法和言語不足以影響到她們。

▍天蠍女

天蠍女非常保護自己，對於別人說什麼，別人的標準是什麼，他們會抱持著與我無關的態度，不會隨便受人影響，覺得自己過得舒適就好，對於執著的天蠍女來說，有自己的標準，美不美，用不著別人說。

▍金牛女

金牛女較自我為中心，很多事都把自己放在首位，他們不會有太多的人際往來，也沒有探聽別人想法的慾望，不想聽那些沒營養，又影響心情的評論，就是簡簡單單過日子，在熟悉的圈子裡，安穩的自得其樂。

▍水瓶女

水瓶女最討厭被人使喚，一向很討厭被框架束縛的他們，有著自己做事方式和獨特風格，不想理會別人的意見，既然要走自己的路，水瓶女就不怕秀出真實自我，有自信美出不一樣的風格。