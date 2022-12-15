行政院明年1月中內閣改組，外傳國安會祕書長顧立雄是閣揆人選， 顧立雄今天受訪表示，他沒聽過這個說法，也沒被徵詢過，所有政務官的去留，包括他現在國安會祕書長的位置，都是由總統決定。

蔡英文總統日前召開九合一敗選後的檢討會議，確定待立法院本會期結束後，將檢討內閣人事。外傳行政院長蘇貞昌將總辭，閣揆人選包括顧立雄和前副總統陳建仁都被點名。

顧立雄今天赴立法院司法及法制委員會報告國安會今年度預算使用狀況及112年度工作計畫及預算，媒體詢問他外傳將組閣的說法，顧立雄表示，他沒聽過、也沒被徵詢過。

他說，所有政務官的去留，包括他現在的位置都是由總統來決定。行政院長蘇貞昌已經講得很清楚，立法院這個會期結束之後，他會跟蔡總統商談有關內閣改組的事情。

至於民進黨此次在九合一選舉中大敗，是否是「抗中保台」訴求已失效？對此，顧立雄比喻，如果有一個惡鄰居就在旁邊，還一直說要併吞台灣，唯一避戰的方法就是要把門戶守好，加強保全設備和門戶訓練，才能真正避戰。對岸對台灣的認知戰無時無刻不存在，且一直企圖分化台灣的社會，並已形成一定的模式。