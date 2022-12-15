保勝光學(6517)今天以每股32.8元掛牌上櫃，開盤價來到50.6元，盤中最高衝上59元，漲幅近8成。保勝光學是國內少見以製造大尺寸玻璃光學透鏡為主的光學廠，競爭者多為國外同業，近期朝半導體及AOI檢測、國防、航太產業拓展終端應用，同時繼續固守產品營收大宗的運動光學和高階投影設備。

保勝光學高階投影設備可依照投影環境區分為家用、商用、教育會議、專業劇院等類型，專業劇院所使用的投影鏡頭尺寸較大，投影在劇院大螢幕對畫面的解析度、透光率、色彩和性能要求較高，屬最高階產品，目前投影市場的產品解析度多為4K2K、總像素達800萬以上的超高解析電視，同時往8K4K的規格發展。

第3季投影設備類產品佔保勝光學營收比重31％，看好未來疫情因素逐漸減輕、影視娛樂產業回溫，可望隨投影解析度升級帶來商機，公司正著手開發更高解析度的8K4K短焦劇院投影鏡頭和超高亮度的投影鏡頭，有望開拓IMAX、戶外電視牆或公共場域、儀控設備等新的應用市場。

運動光學類產品第3季占整體營收43％，近3年來受新冠肺炎疫情影響，賞鳥、打獵、射擊、天文觀星等人與人之間較少近距離接觸的戶外運動因此蓬勃發展，望遠鏡和瞄準鏡的使用需求隨之增加。

保勝光學指出，運動光學設備強調品質與耐用，產品朝高品質、抗震、防水、耐高低溫等嚴苛環境中使用，以便能在-40度至70度的環境下正常使用，部分高階產品更要求達到耐水深4公尺、抗震能力30G的性能和規格。鏡片表面精度是鏡頭影像品質的關鍵與衡量鏡片製程能力的指標，保勝光學目前的大尺寸玻璃鏡片製造能力，鏡片精度足以應對工業與半導體檢測產業的相關應用、運動光學、劇院投影所需，同時期許未來將持續挑戰製程難度更高的高精度大尺寸非球面鏡片與精度要求更苛刻的半導體產業的光學元件。

該公司11月營收0.58億元，年增4.68％，前11月營收5.1億元，年增26.97％。前3季累計營收3.96億元，年增32.82％，稅後淨利0.86億元，年增279.47％，每股盈餘3.07元，超越去年全年的2.18元。