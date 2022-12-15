第一金(2892)旗下第一銀因應超高齡社會來臨，滾動式調整安養相關產品。近年推展「安心貸」以房養老貸款表現亮眼，鎖定名下有不動產但無人繼承（單身）、家中有每月生活開銷大需長期照顧的長者（子女負擔大），以及生活無虞想要享受人生（高資產客戶）等3大客群，自2016年開辦以來，累計至2022年11月底止共承作648件，累計核貸額度逾44億元。

統計至今年11月底，第一銀行以房養老借款人平均申貸年齡73歲，年紀最大已逾90歲；擔保品之不動產坐落位置以雙北市為主，占比約7成，且近三年80歲以上申辦者有增加趨勢。

第一銀行表示，單身者或是獨居老人很適合辦理以房養老貸款，有些獨居老人並非沒有子女，只是習慣自己住，不願意與小孩同住，或是需要請外傭在家幫忙照顧，但不願增加孩子們的負擔，透過以房養老活絡資產，創造固定的現金流，老人家有尊嚴，子女也減輕負擔。

舉例來說，65歲的吳女士在臺北市有間公寓，向銀行申請以房養老貸款，鑑價為2000萬元，換算下來每月約可以領3萬8000元，最長領到95歲，而且她還是繼續住在這間公寓裡（房子的所有權還是借款人所有，並不會變銀行的），在自己熟悉的環境裡安心養老。

另一位近90歲的客戶安爺爺為例，自家企業與第一銀行長期往來，交棒第二代退休後回鄉下生活，得知銀行有以房養老貸款業務後，即主動洽詢申辦，除稅務規劃外，每月有穩定現金流讓他很安心，且還結合「不動產保全型信託」業務，將房屋信託給第一銀行，確保房產不會被詐騙而遭設定或移轉。

第一銀行指出，長輩除了藉由「安心貸」取得資金，還能結合「安養信託」進行現金流規劃，約定由信託專戶支付每月基本生活開銷，剩餘資金則可於信託專戶累積，作為未來臨時性醫療或緊急救助金使用，信託款項專款專用於自身照顧，以確保老年生活無虞。第一銀行也配合社會環境變化，滾動式調整推展方式，舉例來說，為防範因罹患失智症或身心障礙者認知功能缺乏而可能發生財產遭他人挪用之風險，第一銀行安養信託衍生出「守護天使信託」及「身心障礙者照護」系列，當委託人判斷能力低下時，可有效保護高齡失智症者及身障者的財產安全，透過在信託方面持續努力不懈的創新，打造高齡者及身心障礙者友善創新金融環境。