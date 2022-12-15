美國Fed主席鮑爾暗示明年仍將進一步升息，且恐要到2024年才會開始降息，換言之，明年降息落空，鷹派言論再起下，美股四大指數收黑，台股難置身事外，一度下跌逾80點、指數最低觸14649點，惟櫃買指數一度逆勢走紅，權王台積電(2330)除息，蒸發指數逾20點，今傳產股強於電子股，整理格局未確立扭轉，台股近期將進入震檔整理格局，加上年末將至，外資陸續放假，盤勢預計將由內資據主導地位。

權值股今聚焦台積電除息，每股配發2.75元現金，影響指數22.98點，台積電今開低貼息，股價陷入震盪，接近10:00股價下跌約0.5%；聯電(2303)開低震盪走跌、下挫約1%，力守5日均線；鴻海(2317)、聯發科(2454)今股價有壓，鴻海跌幅近1%，聯發科開低震盪，跌幅在早盤後更是擴大到逾4.5%，影響指數達17點。股王大立光(3008)開低走高，早盤後股價翻紅小漲。

在升息趨勢底定下，盤面今傳產股強於電子股，航運股以及原物料族群相關鋼鐵、塑化等逆勢走揚，鋼鐵股新鋼(2032)、佳大(2033)攻上漲停，燁興(2007)、海光(2038)等漲幅也分別逾8%、7%，中鴻(2014)、威致(2028)、燁輝(2023)、官田鋼(2017)等漲幅也來到5%。塑化股今由二線股領先點火，台達化(1309)、華夏(1305)漲幅約3.5%，台聚(1304)也上揚逾2%，聯成(1313)、國喬(1312)漲幅也約1.5%。航運股今則由散裝航運抗跌，慧洋-KY(2637)、台船(2208)漲幅逾3%，中航(2612)也上漲逾2%。

分析師表示，儘管昨日台股收紅K扭轉短期的弱勢，但Fed對23年終點利率中位數提高至5.1%影響市場風險情緒，今日大盤再度面臨回測，短線支撐觀察昨日紅K低點約14550左右，整理格局未確立扭轉下，操作上以買黑賣紅為主，仍是尋找技術面強勢中小型個股拉回短線價差操作為宜，可留意低基期原物料族群如造紙、水泥、鋼鐵、塑化，電子部份仍以IP、電動車等為主。