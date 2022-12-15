高虹安10樓辦公室出現疑似調查局幹員，現場還聚集大批媒體守候。（游念育攝）

新竹市長當選人高虹安遭檢舉任立委時，以人頭助理詐領立委助理費、「公積金」涉貪，台北地檢署15日兵分多路，前往相關機關查閱調查相關資料，部分檢調人員則突然轉往高虹安國會辦公室內搜索，引來大批媒體在外守候，目前搜索仍持續中，據了解，現場僅有助理在內，至於細節檢方不願證實。

新竹市長當選人高虹安。（本報資料照

不過，據了解檢察官正帶隊搜索高虹安立法院辦公室等多處，預計約談高虹安、男友李忠庭及相關助理到案；這也是繼立委集體貪瀆案後，檢調再次到立委辦公室執行搜索任務。

檢調今日至高虹安辦公室搜索，上午9點30分左右，高虹安10樓辦公室出現疑似調查局幹員，現場還聚集大批媒體守候。

目前高虹安涉及3起案件，除「吹哨者」檢舉高虹安以男友李忠庭當人頭助理，詐領公費助理費及「公積金」涉犯貪汙、偽造文書案。

另2案分別是資策會指控高虹安博士論文抄襲資策會著作，向台北地院自訴高違反《著作權法》；以及資策會認為高將任職資策會期間所取得2件專利，交給業者申請，申請人並非資策會，向北檢提告高涉嫌《刑法》背信罪，北檢簽分「他字案」，被告只有高虹安1人。