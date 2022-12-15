酒駕累犯49歲蔡姓男子於12月13日晚間因為騎乘機車未戴安全帽遭警方攔查，就在警方詢問時，蔡男竟然聲淚俱下，要求警方放他一馬。蔡男最後選擇拒測，警方依法開出18萬元新台幣罰單。

左營警分局左營派出所警員林建安及警員陳汶君於12月13日晚間6時20分許，巡經左營大路361巷時發現對向有名男子駕駛普重機車未帶安全帽，員警於是在軍校路攔查這名男子。

員警發現該男子面色潮紅、雙眼渙散，問其有無喝酒，未料男子竟直接回答「有喝酒」。員警先查證其身分，這名蔡姓男子突然聲淚俱下，以台語求饒說：「不要再抓我了啦」。

蔡男表示，他今年10月才剛被左營派出所抓過酒駕，這次因為工作時小酌喝了3杯啤酒，急著買東西要去附近醫院探望姐姐，才會酒駕。員警先對蔡男以酒精檢知器做初步檢測，經儀器檢測顯示蔡男確實有酒精反應。員警立即請蔡男配合實施呼氣酒測，蔡男見求情無效，突然情緒崩潰哭泣，表示才剛被抓過現在又被抓，十分不甘心，哭喊表示要拒測。

員警現場告知蔡男拒測相關權利，但蔡男仍選擇拒測，警方依道路交通管理處罰條例製單舉發並代保管車輛，蔡男則是不停哭泣，後悔莫及。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！