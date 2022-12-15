民進黨九合一大選落敗後，內閣至今尚未總辭，引發許多討論，但有新系人士認為，行政院長蘇貞昌就算不辭，但他接下來的任期，也會對總統蔡英文服服貼貼，沒辦法再像以前那樣風光霸氣。

這名新系人士告訴《CTWANT》，民進黨慘敗後，黨內大多認為原因是出在行政部門及政務官未努力輔選且頻頻失言，加上傳出性騷擾爭議的原能會主委謝曉星、和立委槓上的國防部長邱國政未被撤換，這些因素都讓蘇貞昌成為箭靶。

另外，該新系人士表示，蘇貞昌在民進黨敗選後未依往例下台，對蔡英文來說有利也有弊，利的部分是她可對蘇有掌控權，弊的方面則是黨內外怨氣越來越重；但他也提到，從蔡日前先後召見蘇與部分閣員看來，蔡已逐步將權力收回。

而根據台灣民意基金會今（15）日公布的最新民調，53.2％民眾同意內閣應該總辭，且不能拖到明年，其中民進黨執政的台南市和桃園市，同意者皆逾60％。