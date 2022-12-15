從11月開始，大量投資人從大陸債券市場中撤出資金，使得市場表現相當疲弱，外媒披露，大陸官方已經要求國內數家大型銀行進場，協助穩定債券市場，散戶投資者之所以離開市場，主要是看到經濟已出現復甦跡象，紛紛將資金轉進風險更高的資產。

Business insider引述彭博社報導，大陸逐步放寬防疫規定，替未來解封做準備，整體經濟前景也跟著轉好，投資人嗅到此跡象，開始將固定收益的產品資金轉移至高風險的市場，尋求更高的投資報酬。

報導提到，官方擔心大量贖回資金的力道過快、過猛，容易引發債券市場出現螺旋式與價格快速下跌，最終造成金融環境不穩定的危機，因此已經要求國內數家大型銀行進場，維持債券市場的穩定。

大陸官方干預債券市場的影響尚未顯現，地方融資平台發行的債券周三仍出現下跌，表現略遜於主要債券，投資控股集團申萬宏源預測極端狀況，債券市場面臨的拋售壓力可能高達720億美元（約新台幣2.1兆）的規模。