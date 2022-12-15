43歲秦嵐過去演出宮鬥劇《延禧攻略》中的「富察皇后」一角走紅，近日大陸八卦媒體連番預告，稱秦嵐搭上了小她10歲的「女神收割機」魏大勛，今(15日)稍早媒體終於放出鐵證，上周拍到秦嵐到三亞，魏大勛開車來接她，兩人同進一家飯店，整夜未再出門，隔天出門後又被拍到手勾手談天說笑，動作親密，關係不言而喻。

秦嵐早年演出《還珠格格3》中的「知畫」一角走紅，最有名的前男友是黃曉明，兩人交往2年，也是黃曉明除了Angelababy外唯一公開承認過的前女友，2006年分手，秦嵐後來傳出和大陸導演陸川在停車場接吻，2013年分手收場。2018年秦嵐因《延禧攻略》人氣翻漲，好友應采兒曾上節目吐槽她「智商墊底」，更催婚好友：「趁早趕快把自己嫁掉吧！因為現在是一線女星嘛，如果一會兒又過氣了，過氣女星又不好嫁了，所以現在趕快嫁人！」

秦嵐被拍和魏大勛進飯店。（圖／翻攝自秦嵐工作室、魏大勛微博）

但針對好友跟網友的催婚，秦嵐總是淡然面對，直言結婚是人生重要大事，希望能為了愛情才結婚，更說出許多經典語錄，「說人不結婚就是不想負責任，我覺得很奇怪，為了結婚而結婚才是不負責任吧?」，並嗆網友：「我的子宮使不使用，關你啥事？」而魏大勛年僅33歲，過去曾簽約韓國經紀公司JYP娛樂，最有名的緋聞女友就是流量女王楊冪，女方大他3歲，被拍到穿情侶鞋看展，但去年楊冪受訪，表示仍在尋找自己的「彩虹」，被網友推測暗指已跟魏大勛分手。

今據《吃瓜少女張小寒》報導，本月9日秦嵐飛到三亞，魏大勛開車來接機，到了飯店後，魏大勛幫秦嵐推行李，兩人動作親密，進了飯店後整夜沒再出門，隔天兩人一同出去玩，起初一前一後走，等到人少的時候，秦嵐便主動勾起男方的手，還用拳頭撒嬌打男方，空氣裡充滿粉紅泡泡，閃瞎狗仔，網友紛紛表示：「魏大勛什麼魅力能和這麼多漂亮姐姐談過」、「他情商高嘴甜黏人很大方，很討姐姐喜歡」、「總有過人之處，年輕身體棒」、「好羨慕魏大勛，不是楊冪就是秦嵐」、「男版蕭亞軒的快樂」，魏大勛和秦嵐則尚未對此回應。