民眾踴躍預購元旦連假高鐵車票，台灣高鐵公司檢視運能調度後，今宣布再加開6班次列車（南下4班、北上2班），以加強服務跨年、返鄉及出遊的旅運需求，自12月17日凌晨0時起開放購票。

高鐵指出，元旦連假疏運期間為12月30至1月3日，共加開120班次列車（南下61班、北上59班），總計5天提供842班次列車的旅運服務，旅客可透過「T Express」行動購票App、網路訂票系統、高鐵合作的便利商店，或於車站營業時間至售票窗口及自動售票機訂位、購票。

高鐵表示，元旦疏運期間人潮眾多，各車次均提供自由座服務，歡迎當日購票旅客多加利用。持定期票、回數票、悠遊聯名卡或一卡通聯名卡（均需開啟自動加值功能）的旅客，亦可直接感應進站搭乘自由座。

高鐵「飯店聯票」攜手雙北近60家飯店，推出「新年雙享 好事成雙」專案優惠，即日起至2023年2月底，旅客透過專案合作的飯店官網訂房並加購高鐵車票，即享疏運期間不限車次、不分標準車廂對號座或商務車廂，高鐵車票8折優惠，選擇非疏運期間則有車票75折優惠。