世界衛生組織（WHO）公共衛生緊急計畫執行主任萊恩（Mike Ryan）當地時間14日表示，早在中國大陸政府決定放棄嚴格的「新冠清零」政策之前，當地疫情就已經爆炸式成長，反駁了關於政策突然逆轉導致病例激增的說法。他還示警，作為世界第二大經濟體，中國大陸需要加強疫苗接種。

路透報導，萊恩在WHO的日內瓦總部指出，目前有一種說法，是因為中國大陸取消防疫限制，突然之間疾病就失控了。但他認為，這種疾病之前就在密集傳播，「相信控制措施本身並不能阻止這種疾病的傳播」，也相信中國大陸已經從戰略上決定，這不再是最佳選擇。

萊恩直言，中國大陸在控制病毒所面臨的挑戰，是確保足夠數量的人群接種疫苗。報導指出，中國大陸政府終於允許與病毒共存，政策轉變一度引來興奮，但是這種興奮情緒很快被沖淡，因感染病例激增讓人們越來越擔心，中國大陸人口缺乏「群體免疫力」，老年人的疫苗接種率也較低。

「很難相信但不得不說的是，新冠大流行已經3年了，仍然存在重大缺失」，萊恩進一步指出，許多國家已經取消檢測和監測策略，這對追蹤病毒至關重要，必須非常小心。

WHO祕書長譚德塞日前表示，他「希望」自3年前新冠病毒在武漢出現以來，已造成660多萬人死亡的大流行病，在明年將不再被視為全球緊急事件。