由美國拜登總統主導、以終結癌症為目標的抗癌登月計劃（cancer moonshoot）每年一度在美國國會圖書館的重要演說中，今年邀請了美國前費米國家實驗室科學家葉恭平博士，針對他和團隊所創新研發的硼中子治療BNCT 院內直線加速器醫療方案進行演說，葉博士也藉這個機會，正式將這項研發成果，發布在白宮代表，國會議員、美國政府高層官員、醫界代表及全世界的視野中。

去年，葉恭平博士所率領的跨領域科學研發團隊，成功研制出硼中子治療院內直線加速器醫療設備，該團隊所掌握的突破性核心科技，讓這個直線加速器醫療設備比現今依賴反應爐的硼中子治療，可以產生更高的效率，並且可以直接設置在醫院中，也沒有迴旋加速器較容易產生有害射線的風險，直線加速器設備運用於癌症中子治療使用，是高端醫療設備研發和安全性提高所取得的一個重大成果。

12 月6 日在美國國會演說中，醫院設立硼中子治療中心的議題得到很大的迴響，葉博士也特別提到了台灣清華大學及榮總過去共同在BNCT 臨床治療的重大成就。癌症登月計劃的白宮協調官Dr. DanielleCarnival 期許此BNCT 臨床計畫能盡快在美國實現。葉博士也表示，演說之後有很多醫療單位也表達意願來爭取建置BNCT 治療中心，相信計畫實現後，應該可以儘快取得美國FDA 的認證和醫療保險計劃的支持。

在臺灣出生的葉博士，始終沒有忘記貢獻家鄉，葉博士本周也回到台灣，決定將這全球第一套設備在臺啓動，並將與某教學醫院共同建置首個院內BNCT 醫療中心，接下來就會積極推動項目的落地工作。葉博士期許此項治癌創新設備能開啓在粒子治療領域之台美醫療科技合作里程碑。項目建設完成後，該BNCT 中心不但會帶動整個硼中子治療產業在臺灣的蓬勃發展，期間葉博士也會引進美國、歐洲和日本等粒子醫療的科學家一起來參與這項工作，藉此加速提升臺灣在硼中子治療領域的全球領導地位，隨着未來更多BNCT 醫療中心的建設，將造福更多的癌症患者。

葉恭平博士在隸屬於美國能源部的費米加速器研究院從事加速器研究已經歷時30年，他是美國物理學會的院士，也是世界知名的高能物理學家，在科學研究領域有多項影響世界的重大研發和貢獻， 其中就包括於1995年發現宇宙最後一個夸克第六夸克-頂夸克，過去長期引領中子、質子、重粒子醫療領域有重大貢獻。他曾經擔任總統府科技諮詢委員，日本科技政策大臣的特別顧問，以及創辦了OIST沖繩科技大學院，他在永續能源和加速器醫療領域的成就，被國際間多國政府倚重並擔任顧問。

從大學一年級就開始研究粒子科學，至今已經50年，葉博士很開心的說，期許三年後，這個BNCT癌症治療中心將會建設完成投入使用，這也是他未來最重要的事。