消息面：

1.路透報導，消息人士透露美國政府最快本周將長江存儲與另外數十家中國企業列入貿易黑名單，也就是所謂的「實體清單」，但同時也將把一些中國企業從可能改列貿易黑名單的「未經核實清單」中刪除。

2.聯準會周三會後宣布基準利率調升50個基點（2碼），至介於4.25%～4.5%，創下2007年以來的15年新高，但較之前連續4次升息75個基點縮小收緊力道，此決議符合市場普遍預期。聯準會在決策聲明中表示，決策官員認為通膨仍然偏高，供需仍然失衡，消費者支出和企業產出增長溫和，就業人口穩健成長，失業率仍保持在低點。央行將按原定計畫進行縮表，持續削減持有之美國公債和不動產抵押貸款證券（MBS），也將密切關注多次升息後累積的影響，以及政策效果的滯後性。

3.聯準會會後發布最新的經濟與利率預測，官員預測明年還將再升息，直到2024年才會降息。在停止升息之前，利率最終將調升至介於5%～5.25%，其中位數為5.1%，這個所謂「最終利率」（terminal rate）的預測高於9月預估的4.6%。此外，聯準會預估美國明後年經濟將僅成長0.5%，明年底失業率將從目前的3.7%升至4.6%，2024年也將維持在這個水準。值得注意的是，聯邦公開市場委員會（FOMC）在政策聲明中留下重大伏筆，即該決策委員會認為持續提高利率區間目標將是合適之舉。聯準會主席鮑爾會後表示，迄今取得的10月和11月通膨數據顯示物價月漲幅縮減，這讓人樂見，但仍需要更多證據才能確信通膨將持續下降。

4.世界衛生組織（WHO）突發衛生事件規劃主任瑞安（Mike Ryan）周三駁斥中國政府防疫政策急轉彎是導致疫情失控的說法，他表示，中國的新冠病毒感染者暴增並非因為解除限制措施，早在中國政府決定放棄其嚴格的清零政策之前，新冠病毒在中國就已經大量傳播了。他並提出警告，呼籲這個全球第二大經濟體必須加強疫苗接種。此前世衛組織總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示，他希望這場三年前首度在中國武漢出現、迄今已造成全球660多萬人死亡的大流行病，在明年的某個時候能不再是全球緊急事件。瑞安對此表示，許多國家已經取消對追蹤病毒至關重要的檢測和監測措施，「我們還是得非常小心」。

5.避險基金Pershing Square創始人、知名華爾街大鱷阿克曼（Bill Ackman）表示，除非美國經濟嚴重衰退，否則通膨不可能回落並持穩在聯準會堅持的2%目標，他認為聯準會應該要接受3%左右的通膨率，才能長期維持經濟和就業增長。此前聯準會主席鮑爾在會後重申央行不會改變2%的通膨目標。

6.美國總統拜登周三出席在華盛頓特區舉行的非洲峰會時表示，華府期待與非洲國家簽訂新的貿易協議，將全面參與非洲的未來發展，並致力於推動與非洲的貿易關係。非洲49個國家的領袖與代表參與這次在美國舉辦的高峰會。分析師表示，華府睽違8年再次舉辦非洲峰會主要想拉攏非洲國家，以抗衡中國在非洲的影響力，儘管拜登在這場峰會上並未提及中國。

7.美國能源情報署（EIA）公布，上周美國原油庫存增加1023.1萬桶，前一周為減少518.6萬桶。上周汽油庫存增加449.6萬桶，餾分油庫存增加136.4萬桶。

8.美國11月出口價格月跌0.3%，市場預期為月跌0.4%。進口物價月跌0.6%，市場預期為月跌0.5%。

9.美國抵押貸款銀行協會（MBA）公布，上周抵押貸款申請指數上揚3.2%，扭轉前一周的跌1.9%。30年期固定抵押貸款利率為6.42%，略高於前一周的6.41%。

10.特斯拉周三收跌2.58%，報156.80美元，市值跌破5000億美元，為是2020年11月以來首見。以周三收盤價估算，特斯拉的市值跌至4950億美元，在標普500指數中排名第六。高盛下修特斯拉股票目標價，但維持「買進」評級不變。摩根士丹利則點名特斯拉是其2023年首選汽車股。兩家華爾街大行都表示將密切關注明年電動車的需求前景。稍早前，特斯拉否認其上海廠將暫停生產Model Y的傳聞。

11.國際能源署（IEA）調升明年石油需求成長預測，緩解了聯準會升息可能衝擊經濟與原油需求擔憂，周三國際油價連漲第三天，並創下逾一周新高。終場紐約1月期油漲2.51%，收在每桶77.28美元。倫敦布蘭特2月期油漲2.5%，收在每桶82.7美元。IEA調升今明兩年全球石油需求成長預測，並表示俄羅斯石油供應受限，可能帶動油價走高。此前石油輸出國組織（OPEC）亦上修全球石油需求預測，而美國汽油期貨價格上漲以及氣候寒冷，亦給油價帶來提振。