美系外資針對聯發科(2454)出具最新研究報告，認為大陸智慧型手機市場明年依舊不冷不熱，且大陸自家品牌持續自研SoC(系統單晶片)的趨勢也為一大潛在變數，故將聯發科目標價由785元降到745元、評等由買進調降到中立。

美系外資表示，持續增長的訂價壓力導致利潤率逆風，使得現在對聯發科的看法變得更加謹慎，儘管整體定價環境預計和4G時代相比還是會上漲，但中低階5G手機在新興市場將面臨競爭考驗。

美系外資表示，將解封納入考量後，大陸市場前景依舊低迷，惟大陸一直是聯發科的主要增長動力，占比營收約40%，且主要來自智慧型手機，而聯發科股價自9月底低點以來，已經反彈約31%，相較加權指數的7%幅度更大，相信很大程度上已經反映了對大陸解封後的期望。

美系外資預期，大陸智慧型手機市場明年仍舊不冷不熱，在今年衰退20%後，2023年出貨預計下滑約1%，且陸自家品牌持續自研SoC(系統單晶片)趨勢的風險懸而未決，也帶來更多得市場擔憂，將對聯發科造成威脅。

綜合上述原因，美系外資將聯發科目標價由785元降到745元、評等由買進調降到中立。