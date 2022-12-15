民進黨在九合一大選大敗，不少人將矛頭指向行政院長蘇貞昌，他的去留也成為外界關注焦點。對此，前立委沈富雄認為，若總統蔡英文不叫蘇貞昌辭職，那她就是不愛民進黨，因為只有蘇離開，民進黨才能重整旗鼓並贏回人民信任。

沈富雄今（15）日在廣播節目《POP撞新聞》被主持人平秀琳問到「內閣改組人事還是蘇貞昌決定吧？」時，表示在12月4日敗選檢討會議上，蔡英文提出執政團隊得做到「更與人民感同身受」、「謙虛以對」、「集眾人之力，確保國家安全與台海和平穩定」與「穩定政局」四點，蘇貞昌的臉色就當場垮下來了。

沈富雄提到，蘇貞昌曾說，關於其去留，蔡英文交待過兩次，「第一次要他撐住，第二次則不強硬了」，因此蘇曉得自己隨時可能「走路」；沈認為，只要蔡說OK，蘇就會離開，他自己則研判，蔡會叫蘇辭職。

沈富雄直言，如果蔡英文不叫蘇貞昌離開，那麼她就是不愛民進黨，因為只有蘇辭職，民進黨才能完成副總統賴清德日前參選黨主席時，所宣誓的「重整旗鼓」和「贏回民心」。