有「演藝圈美魔女」封號的藝人楊繡惠，日前宣布未來不再接外景、八點檔，甚至為了健康著想，連早上通告都不接，形同半引退，如今傳出白冰冰主持的節目《我愛冰冰Show》，因為版權爭議收攤，農曆年後將改版，但傳出自己疑似導致節目停播的幕後黑手，將被踢出班底外，對此，她喊冤回應此事。

根據《三立新聞網》報導，白冰冰、陽帆和「台一線」阿文、東諺主持的《我愛冰冰Show》，傳出遭追討節目中播放歌曲的版權費多達6千萬而收攤，為了避免再次引發版權爭議，農曆年後將全新改版，內容將不再與音樂類型有關，雖然主持人仍是白冰冰，但楊繡惠則被踢出班底，不會再進棚錄影，在此之前，楊繡惠曾怒控「台一線」成員阿文到處借錢，未料白冰冰卻力挺阿文，心疼他遭網路公審，認為阿文若真有錯，應尋求警方協助；疑似才傳出她心生不滿爆料版權一事，成為導致節目收攤的「幕後操盤手」。

白冰冰表示未聽過此事，也尚未和電視台開會討論，至於電視台方面強調「後續還在討論」，對於被傳是導致節目停播的幕後操盤手，楊繡惠喊冤表示「我沒那麼厲害」，更強調如果有能耐能操控一切，自己開節目主持就可以了。