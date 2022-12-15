大陸34歲戲劇男神林更新，今年在改編同名小說《請叫我總監》中飾演霸道總裁，與飾演女秘書的譚松韻有不少逗趣的精采對手戲，讓收視率節節飆升，他們倆也因此再度獲得矚目。而經常透過社交平台與粉絲互動的他，近期隔了一個多月才再度發文，透露自己高燒不退，加上買不到退燒貼而試了網路上不少人推薦的「尿布偏方」，立刻引起熱議。

林更新昨晚突然在微博上發文，表示「沒有退燒貼可買，試試網上的偏方」並附上一張照片。照片中，只見他拿著一個嬰兒用的尿布，疑似想試試看網路上曾流傳，只要將尿布後方剪個洞，並在尿布中倒點水放在冰箱裡，晚上罩在頭上就能達到退熱、退燒的效果，甚至有網友分享此方法不但不會反滲，還能吸收流出來的汗水，可說是一舉兩得；但沒想到這種偏方，林更新竟然也想嘗試，讓不少網友相當驚訝，紛紛表示「好像是同一種偏方，你說的不會是這樣吧。記得後枕處剪個洞，那裡不能受涼」、「手都燒紅了，在家好好休息吧，一定要多喝熱水注意保暖，早點好起來」、「哥，我有退熱貼，我給你，我都給你！我有十盒，我真的有十盒！」、「這個好像確實有點偏了」。

至於林更新為何會突然發燒，有網友開玩笑發問「怎麼陽了嗎？」，林更新則回覆「快廢了」，雖沒有正面回覆但其他網友仍懷疑他疑似確診，紛紛要他趕緊吃藥並好好休息，意外引發話題。