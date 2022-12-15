2022年世界盃來到爭冠階段，阿根廷在4強沒有遭遇太多困難，以3比0擊敗克羅埃西亞先取得冠軍賽門票，另一方的法國同樣以完封之姿打退摩洛哥，以衛冕軍的身分再次闖進決賽，這場歐洲對決南美的組合，阿根廷以6勝、3平、3負的對戰成績取得優勢。

35歲的梅西已經證實，今年會是他在世界盃的「最後一舞」，但依然繳出了MVP等級的身手，取得並列最多的5顆進球，外加3次助攻的亮眼成績，若阿根廷如願拿下冠軍，梅西有機會包辦金球獎（該屆賽會最佳球員）以及金靴獎，此外本屆打進4顆進球的阿瓦雷茲（Julián Álvarez），也是金球獎的競爭人選。

姆巴佩依然是法國隊的超級球星，攻下5顆進球與梅西並列首位，最佳拍檔吉魯（Olivier Giroud）儘管已經36歲，本屆世界盃也有4顆進球入帳，另外近2年狀態有些迷航格里茲曼（Antoine Griezmann），成功扮演為球隊穿針引線的角色，3次助攻與梅西、肯恩（Harry Kane）、B.費南德斯（Bruno Fernandes）並列首位。

過往兩隊交手戰績，阿根廷在12場比賽拿下6勝、3平、3負佔據優勢，不過法國及阿根廷因分屬不同洲，國際賽場多次交手皆為友誼賽性質，若把範圍縮小至世界盃的舞台上，阿根廷也以2勝1負領先法國，不過唯一一場敗仗就是在2018年的世界盃16強賽，法國當時以4比3擊退阿根廷，最終拿下隊史第2座世界盃冠軍，此戰阿根廷除了期待復仇雪恨外，也誓言彌補8年前世界杯決賽落敗的遺憾。