台積電是世界晶圓代工產業領頭羊，後頭追兵南韓大廠三星來勢洶洶，不過其晶片良率問題一直被業界詬病。韓媒報導，三星因4奈米晶片良率低落，導致處理器（AP）Exynos研發受阻，據悉三星有意將其轉而運用在車用電子與可穿戴裝置領域。

根據韓媒《BusinessKorea》報導，Exynos是三星基於ARM構架設計研發的處理器品牌，其採用自家4奈米製程生產，但該產品有良率低、過熱及性能等問題，三星即將上市的S23旗艦機，將不會搭載Exynos系列行動處理器，預計改採高通Snapdragon 8 Gen 2處理器。

三星此前發表的Exynos 2200行動處理器採用自家4奈米製程技術生產，但因良率和發熱等問題，破壞了搭載該款Exynos 系列行動處理器的計畫。後來在歐洲以外的海外市場，三星發售的Galaxy S22智慧型手機轉而搭載高通Snapdragon 8 Gen 1行動處理器。

在這種情況下，部分南韓市場分析師認為三星將把Exynos系列行動處理器用於汽車電子和可穿戴設備的領域上，未來三星可能需要花更多時間，開發適合旗艦機的行動處理器。