男星黃曉明與Angelababy（楊穎）夫婦不敵7年之癢，突在今年1月拋出震撼彈宣布結束長達多年的婚姻關係。而兩人離婚後的動向也備受網友們關注，不只Angelababy多次傳出緋聞，而黃曉明也傳出有了白富美新歡葉珂，粉絲們原以為兩人都將各自邁向人生的下一個階段。豈料，近日黃曉明卻被拍到出入Angelababy所居住的社區，復合話題一時引發網友熱議。

大陸娛樂圈神仙眷侶黃曉明夫婦在今年年初官宣離婚，令許多粉絲們相當不捨，雖然兩人多次被目擊帶著孩子「小海綿」出門遊玩，但再未有兩人同框的畫面出現。原以為此段婚姻的結束早已塵埃落定。黃曉明卻在離婚後約10個月，被拍到出入Angelababy所居住的社區，引起粉絲討論聲浪。

優酷博主「娛樂圈趙大明白」日前拍到Angelababy回到上海住處後，當天晚上黃曉明和一群友人在烤肉店聚餐，結束後駕車返回Angelababy住的社區。此外，Angelababy在隔日則是以一身休閒服裝現身大樓外，並搭車離開。

對此被拍到的畫面，引爆網友熱烈討論，一派盛傳兩人將要復合的消息。然而，另有一派網友不這麼認為，指出兩人都很愛孩子，為了小孩也不可能都不碰面，說不定黃曉明僅是為了看孩子而已。

事實上，昨(14)日黃曉明才在微博上更新一則貼文，指出自己最近因為看球賽還不小心扭痛了脖子。然而，並未對此傳聞做出回應。