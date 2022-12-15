歐洲央行(ECB)周四預計將連續第四次升息，此前已連續兩次升息75基點(3碼)，周四可能為小幅升息；央行並可能推出計畫，在市場抽走現金，以對抗通膨。

為了抑制物價上漲，歐洲央行以前所未有速度升息；自俄羅斯入侵烏克蘭，以及後新冠疫情的經濟重啟以來，歐元區物價一值在上升。

歐洲央行在短短三個月內，將利率從-0.5%調高至1.5%，扭轉了為時十多年的超寬鬆貨幣政策。

不過隨著通膨已見頂的跡象出現，以及對經濟衰退的擔憂，12月15日的政策會議可能會放緩收緊政策。

預計歐洲央行此次將升息50基點，並且類似於聯準會在周三的升息幅度。

但是與聯準會一樣，人們預計歐洲央行會暗示未來繼續升息，以說服投資人相信，央行是認真地打擊通膨；並且在2025年以前，通膨率可能都會高於目標的2%。

法國巴黎銀行(BNP Paribas)分析師在給客戶的一份報告中寫著：「我們認為歐洲央行管委會將竭力強調，這種下修(升息)不應該與(升息)周期即將結束混為一談」。

路透調查經濟學家指出，預計歐洲央行周四會將存款利率升至2.0%的水準，然後在明年三月和六月分別提高至2.5%和2.75%水準。

歐洲央行也將推出計畫，在其高達5兆歐元的投資組合中，對於即將到期的債券將暫停再投資，逆轉多年來歐洲央行的購買行為。

此舉將從金融市場抽走流動性。聯準會在今年稍早時候也採取了類似措施，目的在提高長期借款的成本。

據路透的一項調查顯示，整體而言，歐洲央行預計在明年，將讓總計價值1750億歐元(約1860.1億美元)的債券到期。這顯示歐洲央行將每月削減150億到200億歐元的債券持有。

歐洲央行行長拉加德(Christine Lagarde)將在週四當地時間下午2點45分召開新聞會。

央行的會議辯論可能是激烈的，特別是鷹派立場強硬的Isabel Schnabel，將對上公開呼籲小幅加息的央行首席經濟學家Philip Lane。