國民黨台北市立委第三選區補選參選人王鴻薇15日凌晨12時許自曝確診，為維持聲量，王鴻薇表示將採視訊拜票、直播互動等補救措施，另也透露身體狀況僅是喉嚨腫脹；不過確診澆不熄王鴻薇火力，因先前提出當上立委後，要下架行政院長蘇貞昌、國安局長陳明通，遭到綠營側翼圍剿，王鴻薇今點名民進黨籍參選人吳怡農，「請具體回答認為蘇貞昌、陳明通該不該下台？」

王鴻薇表示，若當選立委上任後4大目標，要蘇貞昌、陳明通下台還要和NCC、竹科管理局算帳，沒想到卻被民進黨跟側翼說自己在操弄仇恨值，這簡直是莫名其妙的事，王提及，就連民進黨籍立委高嘉瑜、台北市議員王世堅也都認為蘇貞昌應該下台，因此自己要請問吳怡農，可不可以具體回答蘇貞昌、陳明通該不該下台，還是只是默不作聲？

王鴻薇強調，現在幫吳怡農輔選的王世堅非常明確要蘇貞昌立刻下台，並且拿走他的撞球桿，「請問吳怡農先生，對於王世堅說要蘇貞昌立刻下台，你的回應是什麼？而對於陳明通到現在還高坐國安局長，吳怡農的意見就是什麼？可不可以講清楚說明白呢？」

另外吳怡農曾批評國民黨「票投民進黨，青年上戰場」這種口號對國家安全沒有幫助，但14日吳怡農自己卻說，如果真的要有口號，應該是「票投民進黨，才不會有戰場」，對此王鴻薇大酸，吳怡農在選舉期間發言經常反反覆覆，不管是有無開除台北市黨部前評委召集人趙映光，或是犧牲總統專機來成就松山機場遷建，又或者是他說不要喊口號，又自己開始喊口號等。

王鴻薇譏諷，吳怡農不要那麼快染上惡習，「這樣的雙標只是證明你跟民進黨沒有兩樣。」