東陽（1319）自結11月稅前盈餘9,289萬元、年增17.84％，其中單月認列匯兌損失達1.36億元；若排除兩期匯兌，則單月獲利年增1.8倍。

東陽累計前11月稅前盈餘25.14億元、年增2.5倍，每股稅前盈餘4.34元，創2018年以來同期新高。

東陽總裁吳永祥表示，當此AM（售後維修）汽車零件產業傳統旺季，公司產線持續整理整頓，加快生產排程，以掌握客戶訂單、加速出貨。

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