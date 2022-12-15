台灣豫劇團明年將成立屆滿70年，經典喜劇《求你騙騙我》將重現，團長彭宏志表示，面對當前層出不窮的詐騙集團騙局，只要行得正，機運自然隨之而來，這部作品故事詼諧而流暢，並透過導演的改編及重新詮釋，讓觀眾更容易融入劇情，直接戳中笑點。

藝術總監王海玲表示，《求你騙騙我》節奏明快，活潑逗趣又奇巧，「讓人從頭笑到尾，也是我多年老搭檔朱海珊屆退的畢業製作，傳承場的林文瑋是重點栽培的老生，嗓音高亢悲涼、帶有一股滄桑勁，師徒二人各有不同韻味。」

《求你騙騙我》描述窮書生運用機智尋得一線生機，搖身一變，成為江湖上號稱能呼風喚雨的「神算金」，連皇帝都要下詔請他一解疑難；劇情荒誕不羈卻令人備感真實，笑果十足。

全劇由大陸資深編劇家林戈明編劇，20多年前曾經上演，蔚為喜劇經典。這次由曾主演此劇的京劇名角朱陸豪親自修編、執導，朱陸豪表示：「對我而言豫劇團就是我第二個家，2002年我演完《求騙記》，就希望朱海珊接替主演，沒想到直到現在才答應演出。這齣戲我把傳統戲曲的程式化減少，增加一些電視及電影的手法，可說是『戲曲的舞台劇』，最困難的是演員唸白及對戲的部分，對傳統戲曲演員而言不容易。這齣荒謬喜劇十分輕鬆好玩，相當適合家長帶小朋友進到劇場體驗。」

演出將於2023年2月11、12日在新北市藝文中心，18、19日台南市台江文化中心登場。