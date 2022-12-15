準新竹市長高虹安擔任立委期間涉嫌詐領助理費，檢調15日上午前往高虹安國會辦公室搜索，民眾黨立法院黨團總召邱臣遠表示，沒有收到相關搜索的消息。（黃婉婷攝）

準新竹市長高虹安擔任立委期間涉嫌詐領助理費，檢調15日上午前往高虹安國會辦公室搜索，約莫9時30分，門外已聚集6、7名疑似調查局幹員，現場更有大批媒體守候。對此，民眾黨立法院黨團總召邱臣遠表示，沒有收到相關搜索的消息，尊重檢調辦案，期能還原真相。

目前高虹安涉及3起案件，除「吹哨者」檢舉高虹安以男友李忠庭當人頭助理，詐領公費助理費及「公積金」涉犯貪汙、偽造文書案。

另2案分別是資策會指控高虹安博士論文抄襲資策會著作，向台北地院自訴高違反《著作權法》；以及資策會認為高將任職資策會期間所取得2件專利，交給業者申請，申請人並非資策會，向北檢提告高涉嫌《刑法》背信罪，北檢簽分「他字案」，被告只有高虹安1人。

對於檢調突襲搜索、是否認為高虹安清白，邱臣遠表示，高虹安案已進入司法程序，黨團尊重司法調查的獨立性，不針對案件有任何評論和討論，至於檢調是否提前溝通、黨主席柯文哲是否知情，他表示，沒有收到類似的訊息，呼籲外界不用特別渲染，就依照檢調程序、尊重調查，讓司法還原真相。