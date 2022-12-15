民進黨台北市立委補選參選人吳怡農15日召開政見記者會，以「雙語政策、多語能力」為題，發表兒童教育政策。不過對手王鴻薇則表示，想看實際內容會不會又流於空泛，搞不清楚狀況，王鴻薇也大酸，吳怡農過往提出的公共政策，連民進黨都不理他，變成吳怡農一個人的江湖。

王鴻薇表示，事實上在台北市早就在大力推動雙語教學，從最早的3所學校到現在將近80所，自己也長期在教育委員會推動及支持雙語教學，王也表示自己還沒有看吳怡農提出的政策，就讓大家檢驗一下會不會又流於空泛，搞不清楚狀況呢？

王鴻薇強調，中間選民一定會檢驗吳怡農提出的政見跟公共政策，而且吳怡農重要政見，如松機遷移、國土防衛隊等，民進黨的人或政府官員都沒回應，也讓王鴻薇大酸，如果吳怡農提出來的公共政見，連民進黨都不理他，變成吳怡農一個人的江湖，是不是該回頭看看他的政見是不是流於空泛、紙上談兵。