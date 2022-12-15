從韓國官方15日公布的數據得知，受到全球經濟成長腳步放慢所影響，11月從韓國走海運到美國西岸的貨櫃運輸費用，已連續兩個月都是減少的。

彙整當地進出口業者資料的韓國政府表示，上個月韓國到美西40尺貨櫃，平均運費年減26.9%，價格掉到僅910萬韓元，約7,000美元左右。除了連續第2個月下滑外，此運費也是過去16個月以來，首次不到1000萬韓元。

若與10月相比較，韓國11月至美西的貨櫃海運費用也減少13.5%。同一段時間，韓國運往美國東部的費用年減18.1%，至940萬韓元。而去歐盟地區的，運費更是暴跌31.9%。

與運往亞洲各地相比，則是有截然不同光景，例如韓國去中國大陸的貨櫃價格漲5.9%，往越南的更是飆升29%。另外，韓國貿易商若從美西進口一只40尺大櫃，平均成本已增30%，從美東的也漲17.9%。若從中國大陸進口，費用年增4.7%，日本增20.6%，歐盟增5.9%。不過，從越南方面進來的卻減3.4%。