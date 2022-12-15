可寧衛(8422)2022年受惠上評資源貢獻全年度營運，加上高雄煉油廠專案貢獻，雖然將拖累可寧衛毛利率下滑，但仍將動整體獲利大幅成長。

可寧衛在2021年底時，取得高雄煉油廠第四區A案標案，總得標金額38.05億元，其中可寧衛、捷博取得金額分別為31.2億、6.85億元。此案在20221月開始動工，工期約1.5年，法人推估，高雄煉油廠貢獻2022年營收在24億元左右，2023年貢獻營收將縮減至7億元左右。

展望2023年，可寧衛在高雄煉油廠專案整治工程貢獻度大幅減少，營運動能將會受限，後續得看是否有承攬新標案，為營運添柴火。

在轉投資方面，可寧衛持股29%的可威環境資源，主要以事業廢棄物為主，由於二期焚化爐將在2023年Q2投產，日處理量將90噸增加至 140噸，對可寧衛貢獻可望小幅增加。

另外，可寧衛持股100%孫公司大創綠能，主要位在高雄彌陀區設立綠電共生廠，將分三期規畫，其中，第一期在2022年Q4~2023年Q1開始動工興建，力拚2023年Q4~2024年Q1開始營運，未來第一期發電後，法人預估，將貢獻可寧衛EPS大約0.9元左右。而持股75%的可能衛能源，將會在2025年起才能有所貢獻。