網通添新兵!展達(3447)今(15)日以每股26元掛牌上市，股價最高衝上42.5元，漲幅逾63%。展望2023年，展達受惠5G P2P接取設備量產，加上AIoT受惠於美國對大陸禁令影響下，法人看好營收將會有雙位數成長。

根據Small Cell Forum資料顯示，2022年全球小型基地台之部署數量可達480萬座、年增加19%。網通業者之5G CPE產品2020年開始量產出貨，展達今年驗證的5G P2P接取設備將於2023年量產，預估將使Wireless產品比重由2022年8%上升至2023年的11%；另外，根據IDC預估，全球IoT市場將從2018年的6204億美元成長為2023年的1.12兆美元，2018~2023年的年複合成長達12.6%，展達於2023年也有數個IP CAM及感測器新產品量產，預計帶動AIoT產品線營收年增 20%，且在美國針對大陸IoT產品禁令下，展達亦有望受惠。

展望後市，展達受惠電信業者積極升級寬頻、Wi-Fi 6路由器滲透率上升、智慧家庭趨勢推升IoT裝置出貨動能，且在營收持續成長下，營運槓桿將放大，加上先前認列的存貨跌價損失在後續消耗庫存後將再回沖，毛利率將有機會提升，後市獲利率仍是看俏。

法人表示，2023年展達5G P2P接取設備量產，加上AIoT受惠於美國對大陸禁令影響，帶動新品訂單暢旺，營收有望維持雙位數增長。

展達通訊上市承銷案以部分競價拍賣及部分公開申購進行，競拍得標加權平均價格32.95元，約為競拍底價22.22元的1.48倍；此外，公開申購價為26元，總計吸引超過26.9萬人參與申購，申購過程中凍結逾70億元，資金而中籤率僅0.64%。

展達前三季營收為43.46億元，較去年同期成長73.40%，EPS為2.39元。累計前11月累計合併營收55.51億，較去年同期成長72.36%。