行政院會15日將通過公職人員選舉罷免法與總統副總統選舉罷免法修正草案，限制國安犯罪、「黑金槍毒」的重大犯罪、賄選與重罪重刑4大類型犯罪者，不得參選。對此，民眾黨立院黨團副總召賴香伶態度樂觀，但她也憂心此版本「頭痛醫腳、腳痛醫手」，背後還有很多結構問題要面對，期待此案能在立法院儘速排審，別拖到下會期。

民眾黨立院黨團總召邱臣遠、副總召賴香伶上午回應時事議題，談及排黑條款時，她表示，因執政黨選情不佳造成內部檢討聲量不斷，使致行政院終於有條文要送出，恰好自己也在內政委員會，相當期待能審議相關選罷法修正草案，期待能徹底排黑，落實終結黑金。

賴香伶說，她希望選罷法修法別像平均地權條例一樣，送進立院後歷經200多天至今未審，難以落實居住正義，若要落實終結黑金、各政黨皆無歧見的法案，立院是否考慮在本會期加開臨時會，將其視為優先法案，讓國人明確知道，各政黨之間對於此事能夠立即回應民意、回應國人期待。

話鋒一轉，賴香伶表示，大家不要忘記，為何選前蔡總統站出來講終結黑金，選後又爆出多起黑金勾結疑雲，台南88槍擊案至今未破，後面衍伸出來的政商關係、黑道介入、喬事情，執政黨知道縱容之下必深受其害，但此事不能只透過黑金條例終結。 「國人在看的是你有沒有宣戰、破案的決心。」

賴香伶說，她先前數次質詢台南88槍擊案進度，如今分局長下台，但現任警界高層如何破案、給國人時間表都沒對外界交代，當前行政院很快提出草案修法回應國人，但此版本是不是頭痛醫腳、腳痛醫手，很多連環結構問題要面對，期待草案修法能在臨時會儘速排審，不要拖到下會期。