近年比特犬傷人事件頻傳，農委會為避免再發生憾事，已依動保法第8條將比特犬、美國比特鬥牛犬及史大佛夏牛頭犬納管，禁止其輸出、入及飼養繁殖，明年3月1日正式生效，屆時未登記、未絕育者最高可開罰50萬元，而屏縣府清查轄內還有近3成比特犬未完成絕育，縣府呼籲飼主盡快動作以免觸法。

屏縣府指出，農委會自今年3月1日起公告比特犬為「指定禁止飼養或輸入之動物」後，農業處即著手清查轄內已寵物登記比特犬，截止12月8日止，登記在養比特犬共572隻，絕育率也由5月清查時的23％提升至今73％，但仍有將近3成飼主未替所飼犬隻完成絕育。

農業處長鄭永裕表示，依照動物保護法第22條規定，除特定寵物繁殖業者以外的飼主、都須替所飼養的犬貓絕育，違者可依動物保護法第27條規定裁處最高25萬罰鍰，而明年3月1日起飼養未登記比特犬，可依動物保護法第26條規定處最高25萬罰鍰，且得沒入該犬隻。

換言之，明年3月起，未完成登記及絕育的比特犬飼主最高可重罰50萬，鄭永裕說，屆時會強力執法、針對違規飼主依動保法規定開罰，因此呼籲轄內比特犬飼主務必把握最後機會辦理寵物登記及絕育，並遵守農委會公告的「具攻擊性寵物及其出入公共場所該採取之防護措施」，避免受罰。