路透社周三報導，美國政府內部知情人士透露，在獲得北京當局的配合後，拜登政府擬將一些中國實體從「準貿易黑名單」中刪除，但同時也將把長江存儲等實體列入貿易黑名單，也就是所謂的「實體清單」。

消息人士表示，在獲得北京當局放手讓美方進行實地稽查後，美國政府擬將一些中國實體從可能改列貿易黑名單的「未經核實清單」中刪除。這表示美國出口商在向中國實體出貨之前，將不再需要額外進行盡職調查。

拜登政府此舉意味著大打貿易和科技戰的這兩個全球最大經濟體之間，在某種程度上已經重啟合作。

路透社表示目前無法確定美方將從「未經核實清單」中刪除的實體數量與名稱。

美國商務部拒絕對此發表評論。

不過，另一位知情人士透露，拜登政府最快將本周將中國記憶體晶片大廠長江存儲列入「實體清單」。

長江存儲尚未回應媒體置評請求。

美國商務部在今年10月將長江存儲等31家實體列入「未經核實清單」，並宣布一項新規，若外來阻力導致美國官員無法對「未經核實清單」上的企業進行產品最終用途的實地稽查，美方得以在60天後啟動程序，將這些實體改列「實體清單」。美方在中國進行此類稽查需要中國商務部批准。被列入貿易黑名單的實體在未經美國政府許可下，將不得採購某些美國零組件與技術。

彭博社周二報導，拜登政府擬將中國晶片製造商長江存儲與其他35家中國公司列入貿易黑名單。

路透社則報導，消息人士表示長江存儲是11月下旬接受美方實地考察的企業之一，這表示該晶片製造商若被打入實體清單，可能有其他原因。

此前美國商務部已經對長江存儲展開調查，稱該公司涉嫌違反美方出口規定，在未經許可下，將晶片提供給被列入實體清單的中國電信設備巨頭華為。美國兩黨議員都呼籲拜登政府將長江存儲列入貿易黑名單。