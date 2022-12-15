瑞典家具品牌IKEA的餐廳美食深受民眾喜愛，一名網友表示，IKEA好不容易確定12月26日進駐嘉義，但上官網查門市資訊，才發現賣場內似乎沒有餐廳，僅設有美食小站，他將其PO上網，不少嘉義人難過地說，「沒餐廳，不用去了」。

原PO昨（14）日於臉書社團《嘉義綠豆大小事》指出，看了IKEA官網才發現嘉義店除販售家具家飾外，還有瑞典超市及美食小站，但好像沒有餐廳。

貼文曝光，不少嘉義人回應，「美食小站啊......？」、「沒餐廳嗎？唉」、「沒餐廳……沒有馬鈴薯泥吃了」、「沒餐廳？滿期待的說」、「美食小站≠瑞典餐廳」、「沒餐廳，不用去了」、「熱狗堡也吃不到了」、「小站喔？大概就一個攤位大」、「炸雞翅也沒了」、「鮭魚炒飯吃不到了嗎？」、「我期待的是餐廳耶」。

IKEA官網美食推薦4美食。（圖／翻攝自嘉義綠豆大小事）

IKEA嘉義城市店將落腳嘉義市博愛路的大潤發賣場1樓，於12月26日開幕，每日營業時間為早上10時至晚間8時。從IKEA嘉義城市店官網的美食推薦專區可見，美食小站僅販售肉鬆芋泥堡（嘉義限定）、瑞典烤肉丸、布朗尼霜淇淋（季節限定）及霜淇淋4種產品。