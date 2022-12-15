首款3A Lite大世界卡牌RPG遊戲《Gran Saga：格蘭騎士團》今日改版上線，首位光屬性新角色劍客「奧爾塔」登場，本次改版內容還包含推出光屬性格蘭武器、神器、副本及限定劇情與限時時裝，內容十分豐富，同時預告官方Vtuber「艾莉莎」虛擬偶像將於12/17(六)首次直播，與玩家分享最新改版訊息。

遊戲今日改版上線 光屬性角色「奧爾塔」、專屬格蘭武器、神器同步登場

「奧爾塔」為遊戲內推出的首位光屬性角色，特點是可使用魔法進行遠程攻擊，角色技能為時間停頓及怒氣值(LP)提升25%，在挑戰Boss副本時可為團隊發揮極大作用，同時也是推進主線第六章後及新玩法「封魔的祭壇」中不可或缺的重要角色。

《Gran Saga：格蘭騎士團》首位光屬性角色「奧爾塔」正式登場。(圖/業者提供)

月光下的神祕傭兵 「奧爾塔」角色故事與PV影片

「奧爾塔」擁有正直的品性和溫厚的性情，雖然生性鬆散，但在戰場上，他善於冷靜分析戰況，因優秀的能力得到王國的認可，做為高級傭兵被派遣各式任務。以發生在月光森林裡的事情為契機，奧爾塔結識了騎士團眾人。他從不談論自己的出身、目的等話題，且習慣性與他人劃清界限，令所有人都難免對他產生好奇。為了早日回到故鄉與母親團聚，他每天都在努力完成目標。「奧爾塔」在對自己表現出好感的陌生異性面前會感到緊張和不安，有一種異性恐懼症，會臉紅並心跳加速，甚至出現語言能力退化之類的悲慘狀況。

《Gran Saga：格蘭騎士團》「奧爾塔」在拉格納迪亞的少女們口中有「王國第一美男子」之稱。(圖/業者提供)

《Gran Saga：格蘭騎士團》公布新角色「奧爾塔」最新PV影片。(圖/業者提供)

《Gran Saga：格蘭騎士團》月光下的神祕傭兵 「奧爾塔」。(圖/業者提供)

《Gran Saga：格蘭騎士團》角色PV | 閃光劍客 奧爾塔

《Gran Saga：格蘭騎士團》光屬性SSR格蘭武器「翼」爆發技能展示畫面。(圖/業者提供)

《Gran Saga：格蘭騎士團》光屬性角色「奧爾塔」技能展示戰鬥畫面。(圖/業者提供)

《Gran Saga：格蘭騎士團》奧爾塔-新角色技能展示

此外這次改版，同步更新的有

1. 奧爾塔劇情關卡「月光下的真相」限時開放：

限時開放兩周。通關前進完成挑戰，可獲得鑽石、格蘭武器、神器、SSR元素石、輝金聖果等豐厚獎勵，助力騎士們迎接全新挑戰。

《Gran Saga：格蘭騎士團》奧爾塔劇情關卡限時開放兩周，通關可獲得豐厚獎勵。(圖/業者提供)

《Gran Saga：格蘭騎士團》奧爾塔限時劇情活動挑戰共分為七個章節。(圖/業者提供)

2. 四款光屬性SSR格蘭武器「翼」、「佐藤」、「真雪」、「勘」與一款光屬神器「光輝審判者」同步上線。

SSR格蘭武器「翼」：裝備後在施展爆發技能「光明主宰」時，會有30秒變身為「翼」進行攻擊，可在3秒內免疫傷害、攻擊力提升370、對「首領」額外傷害提升20%、普攻傷害提升40%。

《Gran Saga：格蘭騎士團》SSR光屬性變身格蘭武器「翼」。(圖/業者提供)

SSR格蘭武器「佐藤」：裝備後在施展爆發技能「次元破壞」時，對範圍內敵人造成440%魔法傷害，並提升爆擊傷害15%。

《Gran Saga：格蘭騎士團》光屬性SSR格蘭武器「佐藤」。(圖/業者提供)

SSR格蘭武器「真雪」：備後在施展爆發技能「鐵雨」時，在10秒內對敵人造成540%魔法傷害，並有100%的機率，使敵人持續陷入10秒減速狀態，被動技能為水滴抵抗90%。

《Gran Saga：格蘭騎士團》光屬性SSR格蘭武器「真雪」。(圖/業者提供)

SSR格蘭武器「勘」：裝備後在施展爆發技能「閃電漩渦」時，對範圍內敵人造成530%魔法傷害，並可在5秒間使範圍內友軍的敏捷力提升100%，被動技能為PVP入場時，將敵人的怒氣值(LP)減少10%。

《Gran Saga：格蘭騎士團》光屬性SSR格蘭武器「勘」。(圖/業者提供)

SSR神器「光輝審判者」：裝備後光屬性角色傷害提升15%。

《Gran Saga：格蘭騎士團》光屬性SSR神器「光輝審判者」。(圖/業者提供)

3. 深淵迴廊新增光屬副本：光之迴廊，通關可獲得光屬性元素石。

《Gran Saga：格蘭騎士團》深淵迴廊新增常態性副本：光之迴廊。(圖/業者提供)

4. 封魔的祭壇：噩夢騎士塔納托斯。採賽季制挑戰玩法，共持續七天，每日可領取一次挑戰

獎勵，挑戰中對BOSS造成的傷害越高，即可獲得更高評分，賽季結束時會根據本賽季造成的總傷害排名領取賽季獎勵。

《Gran Saga：格蘭騎士團》封魔的祭壇：噩夢騎士塔納托斯，採賽季挑戰制，依傷害量排名可獲取獎勵。(圖/業者提供)

5. 王國騎士團系列時裝「榮耀之證」：12/15(四)~12/29(四) 限時上架。

《Gran Saga：格蘭騎士團》本次改版限時上架的王國騎士團系列時裝「榮耀之證」。(圖/業者提供)

《Gran Saga：格蘭騎士團》王國騎士團系列時裝「榮耀之證」造型英氣勃勃，十分搶眼。(圖/業者提供)

6. 騎士訓練所新增16~20層

《Gran Saga：格蘭騎士團》玩家每日必攻克的騎士訓練所，通關可以獲得各種大量升級素材。(圖/業者提供)

官方Vtuber虛擬偶像「艾莉莎」正式出道 12/17(六)初配信預告

《Gran Saga：格蘭騎士團》Vtuber 虛擬偶像「艾莉莎」出道囉，預定於12月17日(六)晚間18時在官方YouTube頻道進行初配信，未來各種最快最新的獨家消息、一手改版資訊、專屬玩家禮，都將在直播中放送給粉絲們，這次直播現場將艾莉莎將與玩家們分享奧爾塔的相關資訊，敬請期待！

《Gran Saga：格蘭騎士團》官方Vtuber虛擬偶像「艾莉莎」正式出道，12/17將進行首次直播。(圖/業者提供)

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