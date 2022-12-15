彰化縣埔鹽鄉去年發生震驚全台的水流屍案，酒店女林姝妤去年聯手父母和弟弟，將包養她的51歲台北張姓富商哄騙南下彰化同遊，再設局於下藥、勒斃，以童軍繩綑綁空心磚沉東螺溪棄屍，並盜領帳戶內470萬元存款，檢方以林女一家4口預謀殺人起訴，全家人被羈押至今。彰化地院今日宣判一審判決，判處林女無期徒刑、褫奪公權終身。

回顧案情，30歲林姝妤外表清純，在台北酒店工作， 2020年間她結識離婚的張姓男子，張男大手筆包養，每個月給10萬元以上，還買了BMW新車，但林女似嫌不足，進一步覬覦被害人存款，埋下殺意，並與50歲父親林益全、49歲母親林劉秀珍和24歲弟弟林韋守共謀。

檢方調查，林弟和林母去年10月14日先向鹿港陳姓友人處取得FM2安眠藥後，並挑選東螺溪為棄屍地點，準備好黑色塑膠袋、空心磚及童軍繩等物藏放附近。

去年10月16日中午，林女先誘騙張男到彰化遊玩，回到福興鄉住處，林母拿出磨成粉的安眠藥加入飲料內給張男服用。林女與林母下車把風，林父從後座拿童軍繩將張勒殺，林弟則在旁協助，並用黑色膠帶纏繞在張男臉部，最後父子一起將屍體搬到車子的後車廂。林女先從張男錢包內拿約6000元現金、5張提款卡，背包及其餘物品則是丟在草叢內，開車到東螺溪棄屍處。

流水屍曝光後，林女一家四口行跡被調查，檢警發現當晚監視器錄到林女在台中1間超商提領50萬元、接著17、18日2天分別在桃園、溪湖及台中等地提領303萬元現金，後來也被警方在其住家內搜到現金。

檢察官認為，林女因與被害人有感情糾葛，竟覬覦被害人存款，謀劃殺害，林父、林母及林弟等人均為至親家人，一家人冷血共謀殺人計畫，還縝密分工，惡性重大，均求處從重量刑。

彰化地院今一審宣判，判林姝妤無期徒刑、林父判17年、林母及林弟各判處16年，提供安眠藥的陳男判6年6月，另依法對林姝妤宣告褫奪公權終身，依法沒收林女一家人於犯後所提領的死者帳戶現金473萬元等。可上訴。