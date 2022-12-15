九合一選舉民進黨慘敗，藍營指責民進黨側翼網軍誤國，民進黨則辯稱自己沒有網軍；北市議員徐巧芯在臉書轉貼媒體報導，取得2020年總統大選的網軍群組對話紀錄、成員名單，而群組內有不少政壇大咖，對此，民進黨立委高嘉瑜表示，這個之前也有人傳出，覺得群組內容是互相交流還是指揮作戰我們也不知道，但代表他們之間可能有志一同，彼此有互相聯絡情感。

根據媒體報導，側翼群組內有多位政壇大咖，包含總統府副祕書長黃重諺、民進黨副祕書長林鶴明、前黨主席特助洪耀南、立委林楚茵、王定宇等人；高嘉瑜說，據她了解黃重諺吃素 應該不會做出這種事情，可能是被加入，他們會邀請很多朋友加入。

高嘉瑜說，有時候人家也會把我們莫名加入群組，不知不覺就被拉進去，主要看你有沒有發言或潛水，可能他們比較喜歡某些人就被拉進去，不過，話鋒一轉，她也說，自己就沒有被拉進去。也暗酸自己在民進黨是邊緣人。