一名人妻抱怨近期和老公買了新車，車貸是她付的，沒想到婆婆卻馬上來佔便宜，以「我的就是你的」心態吃她豆腐，更要求她下車，所幸老公立馬跳出來護妻，才沒有讓她受委屈，網友大讚老公是神隊友，羨慕她真的是嫁對人了。

一名女網友在論壇「Dcard」發文表示，近期她和老公買了新車，婆婆知道後立馬打電話要求載她跟公公去台北找小姑一家人，再順便載他們回來。

由於小姑一家是2大2小，小孩還是需要坐汽車安全座椅的年紀，但婆婆卻認為沒必要，小孩用抱的就好，「比汽座安全」，但原PO怎麼想都覺得不合理，因此回覆婆婆「沒辦法啦！怎麼可能坐得下？」。

沒想到婆婆聽完後竟然回「那妳不要去啊！這樣就坐得下啊！」，讓原PO怒火中燒「我有沒有聽錯？車子我買的，我繳的車貸，這位大嬸你哪位？你叫我不要去？」。

正當她準備回嗆時，老公立馬跳出來護妻，「妳（婆婆）才不要去吧？我有說要載你了嗎？而且車子是原PO買的，妳有問過她了嗎？我沒有要去台北載妹妹，等他們自己坐高鐵回來，我可以載他們附近兜兜風，就這樣」，講完就把電話掛掉，並再也沒有理婆婆打來的電話。

文章曝光後引發熱議，網友紛紛留言大讚原PO老公這神隊友的舉動，「婆婆真的很自以為是，不過你有個神隊友，別氣別氣」、「這老公很可以欸」、「老公超讚！！婆婆真的先滾一邊」、「婆婆真的很離譜，她一定以為車子是她兒子買的才敢這樣講，沒想到踢到鐵板，老公很坦」、「笑死 你有神隊友，嗆到巫婆飛起來剛好而已」、「嫁對人了！真的回的剛好而已，真是療癒」。