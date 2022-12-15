新竹市長當選人高虹安助理費爭議，律師黃帝穎曾經公開質疑，如果高虹安把助理的薪水當成公積金，用在職務相關，構成《刑法》的使公務 員登載不實罪；若是支付個人治裝、洗髮、衛生用品等，明顯與職務 無關，恐觸犯《貪汙治罪條例》的利用職務詐取財物罪。

法界人士指出，立委及議員聘用的公費助理，薪資是國家支付，也是納稅錢，助理費須依法使用，不得任意挪用；雖然之前高虹安曾經拿前立委吳成典涉助理費案的無罪判決來辯解，但律師黃帝穎反駁，這根本是兩件完全不同的案件。

黃帝穎說，高拿吳案判決當藉口，就是對她低薪高報人頭助理，詐 領助理費的明確犯行，犯後毫無悔意，辯詞完全違反經驗法則。

他說，吳與高的案件有3項不同點，吳並沒有像高一樣，把助理公 費拿去洗髮等公費私用；其次吳案無罪理由中，有證人違法取證問題 ，高案沒這問題，另高的助理有核銷公費，卻實際領薪0元的問題。